青年團體：砍7天假讓青年繼續低薪
多個青年團體今天在立法院外表示，一例一休作為砍7天假的配套，使得今年的工時又恢復成104年的樣子，政府砍掉7天假，就是導致青年繼續低薪、貧窮化、高工時的罪魁禍首。
今天是青年節，工鬥青年產業後備軍、台大濁水溪社、高教工會青年行動委員會等多個青年團體，在立法院群賢樓外召開記者會，高喊「青年反過勞，還我7天假」的訴求；現場也上演一齣行動劇，青年們人手拿著一炷香，為被砍掉的7天假默哀。
青年代表吳俊奇表示，一例一休作為砍7天假的配套，使得今年的工時又恢復成104年的樣子，政府砍掉7天假，就是導致青年繼續低薪、貧窮化、高工時的罪魁禍首；他們今天就是要來到這邊提醒大家這件事，並弔唁被砍掉的7天假。
另一位青年代表曾福全則說，砍7天假影響到青年打工族，這讓在這7天假出勤的打工族，無法再獲得2倍工資。呼籲全國關心青年未來的勞動者們，一定要奪回這7天假，不然任何降低工時的政策與配套都是假的。
由於召開記者會的同時，正巧遇上軍公教抗議年金改革的遊行退伍，不少參與遊行的民眾經過時，也隨著記者會上的青年們一同喊著「青年反過勞，還我7天假」的口號，一起向政府做出呼籲。1060329
(中央社)
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