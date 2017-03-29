愛愛好尷尬 會陰處有狐臭
24歲女子和男友愛愛結束後，男友覺得她私密處氣味「怪怪的」，女子克服心理尷尬後就醫治療。
光田綜合醫院整形外科主任吳文宏表示，會陰狐臭多是家族有狐臭遺傳，才會特別注意發覺，否則自身不易察覺，以為大家都一樣。
醫生說，統計門診9成患者都是由性伴侶發現，經「微切口迷你水刀頂漿腺刮除術」後即可有效治療。
吳文宏說，人體皮膚汗腺有「小汗腺」和「大汗腺」，小汗腺分布全身，不會產生異味；大汗腺又稱「頂漿腺」，主要分布在腋下、會陰、乳暈及耳後。
當大汗腺當排出的分泌物經細菌分解後產生異味就成為狐臭，又稱「香妃症」，每當流汗及情緒興奮、緊張時，異味更加明顯。
吳文宏表示，通常腋下狐臭因體味濃厚且外顯，較容易發現自己跟別人不一樣而就醫；私密處一般旁人難察覺，直到與男友發生性行為被發現，才驚覺原來自己和別人不一樣；也曾有病人以為異味是婦科毛病，其實是狐臭問題。
病友說，經男友婉轉告知，雖然她當下很害羞，可是就醫諮詢知道會陰狐臭跟腋下狐臭一樣，只需要局部麻醉手術就能解決，但會陰部靠近尿道和肛門較需預防感染，術後需住院1天。1060329
(中央社)
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