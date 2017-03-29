阿育吠陀是否有效治癌 印度專家研究
印度古老的阿育吠陀草藥有可能治療癌症嗎？全印度醫學院（AIIMS）現在正與阿育吠陀科學研究中央委員會的專家合作，一起透過科學檢驗阿育吠陀草藥對乳腺癌等癌症的功效。
全印度醫學院癌症中心主任拉斯（G K Rath）告訴「印度時報」（Times of India），這項大型研究計畫將接續先前使用阿育吠陀草藥（ayurvedic drug）改善正在化療和放射線治療乳癌患者生活的先導型研究計畫成果。
他說，上述先導型計畫發現，乳癌患者服用阿育吠陀草藥後，能減少化療和放射線治療後的掉髮情形，及噁心、血液各種生命指數下降等副作用。
AIIMS目前與阿育吠陀科學研究中央委員會（Central Council for Research in Ayurvedic Sciences）共同合作的這項大型計畫，希望透過科學驗證阿育吠陀藥物在乳癌、子宮頸癌、口腔癌等癌症上的療效。
參與的AIIMS副研究員尚卡（Abhishek Shankar）表示，印度有許多人都相信並採取替代療法來治療癌症，且在某種特定情況下出現積極的成效。但由於多數業者沒有分享所使用的阿育吠陀草藥成份，讓阿育吠陀草藥療效的證據難以確認。
因此，尚卡指出，這項計畫的目的就是要驗證阿育吠陀草藥作為替代性療法對癌症的功效，這將有助醫界規範和利用這些療法的潛力，因為抗病毒療法有侷限性，經常發生副作用，而替代性療法被認為更加安全。
AIIMS這項研究計畫也將調查大麻是否能維持癌症患者在接受化療或放射線治療後的生活品質，並緩解化療和放射線治療帶來的急性或慢性毒性。
印度傳統的阿育吠陀療法主張透過服用特定草藥，搭配特殊飲食、按摩、冥想、瑜伽、呼吸法和放鬆技巧，以及腸道清潔的建議來改善人們的健康。
位於英國的慈善基金正募款針對阿育吠陀療法進行研究，並希望這種療法可改善癌症症狀，提高患者生活品質。1060329
(中央社)
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