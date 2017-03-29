春祭國殤 朱立倫：感佩追懷革命先烈

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新北市春祭典禮今天在淡水忠烈祠舉行，市長朱立倫擔任主祭官，與現場新北市議會、市府機關首長、區長、軍警消及家屬代表等300餘人，向革命先烈、陣亡將士及殉難同胞致敬。

新北市府民政局今天分別舉行106年忠靈祠春祭，在新北市樹林區軍人忠靈祠舉行，由市府副祕書長邱敬斌主祭。淡水忠烈祠則由市長朱立倫主祭，在警察局樂隊的演奏聲中，向先烈義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵。

朱立倫表示，適逢春祭國殤，特別向革命先烈及因公殉難英雄及家屬，表達感佩及追懷，期勉社會大眾，能秉持先烈義士犧牲奉獻精神，繼續為國家社會打拚。

朱立倫宣讀祭文後，向在場遺族家屬行禮致意，及致贈慰問品，家屬以白玫瑰花悼祭先烈義士，場面莊嚴肅穆。

民政局表示，新北市忠烈祠位於淡水老街、渡船碼頭、滬尾砲台等風景區中心點，共安奉238名軍、警、消等烈士，及英勇義士牌位。1060329

(中央社)