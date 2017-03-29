民進黨內爭搶2018 陳明文：很激烈

民進黨籍彰化市長邱建富宣布參加民進黨彰化縣長初選，挑戰尋求連任的縣長魏明谷，動作越來越大。選對會召集人陳明文不否認，自從上次選對會通過執政縣市不見得是連任優先後，2018年選舉很激烈，黨內確實很多人想爭取。

媒體追問，除了彰化縣，目前還有哪些民進黨執政縣市也遇到類似情形？陳明文表示，彰化縣比較明顯，其他是隱性，隱性就是隱性，為何要把它變成顯性。

民進黨彰化縣長選舉初選進入白熱化。陳明文中常會前受訪說，7月份全代會若是通過那三項原則，基本上現任縣市還是由主席提名，所以沒有個人意願的問題，主席提名經中執會通過，這與個人無關，這是選舉遊戲規則。

媒體詢問，至於目前是否還有其他縣市也向彰化縣一樣，很多黨內同志要跳出來挑戰連任者？陳明文說，有啊，當然有，目前比較積極的像是彰化縣；媒體追問，嘉義市呢？嘉義市倒是沒有，嘉義市現在算是慢慢好起來，情勢算是比較穩定。

至於隱性的是有哪些縣市？陳明文說，隱性就是隱性，為何要把它變成顯性？全代會若是通過後，選對會就會有一些處理方式，一步一步來。有些非執政縣市目前都還在佈局中，尋覓好的人才，看可否代表本黨來選。

下次選對會會針對市議員部分，遊戲規則也是希望在7月22日全代會通過，然後再展開選對會處理方式。

(中時)