依依常喊「嫁錯人」 老公火大：活在陰影下

依依2014年和老公史丹利完婚。(圖／本報系資料照)

依依被老公偷拍吵架嘴臉。（圖／翻攝自youtube）

依依上《綜藝大熱門》。(影／youtube)

雙胞胎藝人姊姊依依(蔡依伶)今(29日)遭週刊爆料，老公史丹利還未和前妻離婚，她就跟男方出國，疑似當小三，其實過去她曾被史丹利指控，只要兩人一吵架，她就會不斷說「嫁錯人」，讓老公超傻眼。

依依去年在《綜藝大熱門》被老公指控，常常活在她碎念的陰影中，只要一吵架就說自己「嫁錯人」，還說當初應該要考慮要不要嫁他，更罵老公「是不是男人」，對方要溝通時，她又摀住耳朵不願意聽，讓史丹利火：「你脾氣再不改的話，總有一天小餅乾會變成單親家庭。」

現場男來賓都不能接受她這種態度，直搖頭她這樣婚姻無法維持太久，苦苓還開玩笑說：「這在古代是七出之罪，要馬上休掉。」

(中時電子報)