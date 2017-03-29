八仙塵爆民事求償首開庭 律師：求償金額逾25億

2015年6月27日發生的八仙塵爆意外，造成15死484傷，活動主辦人呂忠吉涉嫌業務過失致死、致傷害部分還在高院審理當中，被害人向八仙、瑞博、玩色創意以及呂忠吉求償，由消基會委託的律師提起團體訴訟。士林地院今上午9時許開庭進行準備程序，法官要求原告確定請求的金額，才能夠聚焦，並委託鑑定機構，對傷者的勞動能力、未來的醫藥費重新進行鑑定。

原告控告呂忠吉、周宏瑋、八仙公司、邱博銘、廖俊明、沈浩然等人共同侵害原告的生命權、身體健康權，包括懲罰性賠償金，總共22億4273萬2444元。

八仙樂園的委託律師答辯，原告沒有舉證八仙與活動主辦單位玩色創意、瑞博公司有何共同行為，而且，八仙出租場地給主辦單位，原告主張中，也欠缺彼此的消費關係，原告應提出，八仙出租行為與原告受傷的因果關係。

法官諭知，重新鑑定傷者的受傷後勞動損失，以及未來的醫藥費用，當作求償金額的依據，雙方才能聚焦，對於負連帶賠償責任的理由，要求原告委託律師在4月底以前具狀說明。庭後，消基會委託的律師吳榮達表示，團體訴訟共有98人參與，經鑑定後，請求金額將會超過25億。

(中時)