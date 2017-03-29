八仙塵爆民事求償首開庭 律師：求償金額逾25億
2015年6月27日發生的八仙塵爆意外，造成15死484傷，活動主辦人呂忠吉涉嫌業務過失致死、致傷害部分還在高院審理當中，被害人向八仙、瑞博、玩色創意以及呂忠吉求償，由消基會委託的律師提起團體訴訟。士林地院今上午9時許開庭進行準備程序，法官要求原告確定請求的金額，才能夠聚焦，並委託鑑定機構，對傷者的勞動能力、未來的醫藥費重新進行鑑定。
原告控告呂忠吉、周宏瑋、八仙公司、邱博銘、廖俊明、沈浩然等人共同侵害原告的生命權、身體健康權，包括懲罰性賠償金，總共22億4273萬2444元。
八仙樂園的委託律師答辯，原告沒有舉證八仙與活動主辦單位玩色創意、瑞博公司有何共同行為，而且，八仙出租場地給主辦單位，原告主張中，也欠缺彼此的消費關係，原告應提出，八仙出租行為與原告受傷的因果關係。
法官諭知，重新鑑定傷者的受傷後勞動損失，以及未來的醫藥費用，當作求償金額的依據，雙方才能聚焦，對於負連帶賠償責任的理由，要求原告委託律師在4月底以前具狀說明。庭後，消基會委託的律師吳榮達表示，團體訴訟共有98人參與，經鑑定後，請求金額將會超過25億。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。