氟派瑞惹議 立院將開公聽會擴大討論

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立法院經濟委員會今天通過藍委臨時提案，就衛福部公布調整新農藥氟派瑞等農藥殘留標準，再開公聽會擴大討論。但仍僅氟派瑞用於茶葉暫緩施行，衛福部估今天完成廢止施行作業。

立法院經濟委員會今天排定林聰賢及衛生福利部官員，就農藥殘留容許量的訂定機制及檢討進行報告，並備質詢。

衛福部3月15日公告「農藥殘留容許量標準」修正內容，增、修訂22種農藥在蔬果等農產品128項殘留容許量。

經濟委員會今天會議結束後，農委會防檢局副局長馮海東指出，仍僅有氟派瑞原公告用於茶葉上的措施暫緩施行，其他農藥殘留標準的調整未做改變。

但因民進黨籍立委管碧玲質疑暫緩氟派瑞用於茶葉的行政作業不完備。衛福部次長何啟功表示，已決定廢止氟派瑞用於茶葉上，食藥署公文已簽出，等待衛福部長陳時中簽署，最快今天下午可對外發布。

此外，經濟委員會召委邱議瑩並宣布，通過無黨團結聯盟立委高金素梅、國民黨籍立委張麗善、陳超明及王惠美等人提案，將再邀集專家、學者、農民團體、民間代表辦理公聽會，就衛福部之前公告調整的農藥殘留容許標準進行討論。

她並說，同時也會擴大討論農委會規劃中，如何淘汰舊的、毒性較高的農藥，以及引進效力較好、毒性較低的新農藥的作業方式。1060329

(中央社)