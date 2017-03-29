警消反年改遊行 政院前高喊執政無能

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台灣警消聯盟今天為年金改革在台北市發起7路遊行，其中一路下午到行政院大門口抗議，高喊「執政無能、鬥爭起家」，「蔡英文下台、林全下台、林萬億下台」等口號。

台灣警消聯盟、全國教育產業總工會與新北市退休警察人員協會等，為抗議年金改革政策，發起7路遊行，上午到台北市忠烈祠抗議，向總統蔡英文下跪陳情；下午1時起前往總統官邸、行政院、監察院、立法院、考試院與內政部等處抗議。

其中，前往行政院大門抗議者，包括高雄、苗栗、新竹市、桃園、基隆、宜蘭等警消聯盟成員，另有軍公教團體、藍天行動聯盟等團體前往聲援，約有數百人。

基隆退休警察協會理事長林良榮說，職業是自由選擇，他因為希望能有穩定的退休生活而當警察，現在政府卻逼他們吐錢，簡直是土匪強盜，刻意分化社會。

抗議群眾高喊，「蔡英文下台、林全下台、林萬億下台」、「執政無能、鬥爭起家」、「奪退休金、造潛水艇」等口號，並一度推擠行政院門口警察和護欄、丟雞蛋，另有1人企圖翻越拒馬，因手受傷被請進政院休息。

後由行政院副秘書長宋餘俠出面接下陳情書。

不過，有數名抗議者質疑現場採訪遊行的記者在為行政院宣傳，動手推記者並用髒話辱罵，場面一度混亂。1060329

(中央社)