嘉市民宅火警 婦人葬身火窟
嘉義市遠東街一棟2樓木造民宅，今天上午發生火警，由於屋內一名婦人失聯，警方研判她未逃出火場，經機具開挖，下午2時發現婦人屍體。
嘉義市消防局指出，今天上午10時據報，嘉義市遠東街一棟民宅發生火警，由於火場是2樓木造房子，加上屋內外堆置大批回收物，因此火勢一發不可收拾。
消防局在火警發生後，出動東區、德安、文化、後湖、湖內等消防分隊共14輛消防車前往搶救，先將一名受灼傷的40歲男子送醫急救，火勢在半小時後控制。
受灼傷男子表示，他的母親在火警發生後，可能還在屋內；當地居民也說，火警發生後，未見婦人蹤影，擔心婦人恐怕凶多吉少。
由於這棟木造民宅被燒毀而塌陷，警方在處理殘火後，清理火場，未發現婦人蹤影，於是僱用機具進行開挖，下午2時許在倒塌的房子後方，接近浴室處發現婦人屍體。1060329
(中央社)
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