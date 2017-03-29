騰訊入股特斯拉 電動車領域展企圖

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中國大陸網路公司騰訊3月收購美國電動車公司特斯拉（Tesla）5%的股權，成為特斯拉第5大股東，也顯示騰訊擴張的企圖心。

中國大陸證券時報網報導，騰訊17日透過旗下黃河投資，以17.78億美元在公開市場收購特斯拉816.75萬股股票，占5%股權，成為特斯拉的第5大股東，每股收購價約217.67美元。

報導說，與特斯拉的深度關係將為騰訊在自動駕駛和電動汽車領域的發展進一步打開局面。

騰訊此次獲得的5%的股份為被動股權。被動股權的持有者不能參與公司具體營運決策，只能透過買賣股票獲得投資收益。

華爾街日報報導，騰訊對於特斯拉可能有更宏大的計畫。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特中稱騰訊是「投資人和顧問」。

投資公司紀源資本（GGV Capital）管理合夥人童士豪說，有一種可能是，上述投資為特斯拉打開了在中國大陸擴張的大門。他舉例，在與芬蘭遊戲開發商Supercell簽訂收購協定後，騰訊開始在中國大陸推售該公司的遊戲。

報導說，當前大陸科技公司對電動車領域的興趣愈發濃厚，騰訊對特斯拉的投資是其涉足汽車業以來最高調的一次行動。騰訊先前已投資其他小型新一代汽車公司。1060329

(中央社)