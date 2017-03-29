嘉義淘汰二行程機車 領全國最高補助

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嘉義縣長張花冠今天宣布，為加速淘汰高污染二行程機車，今年只要符合補助資格，每輛淘汰的二行程機車可，領到全國最高的新台幣5800元補助。

嘉義縣環保局搶救空污，加碼補助淘汰二行程機車，將分3階段逐年降低淘汰補助額度，並擴大二行程機車稽查，不合格者立即處分。

環保局，只要是92年12月31日前出廠、103年12月31日以前車籍在嘉義縣的二行程機車，回收及報廢當年度或前2年度有排氣檢驗記錄者，今年最高可領5800元，107年降為3300元，108年降為1300元，109年起不再補助。

環保局將透過2套車牌辨識系統機動查核未定檢車輛，呼籲二行程機車車主不要心存僥倖，檢測不合格者立即告發，最高罰款6000元。

環保局說，檢舉獎金部分，於105年共發放6萬元檢舉獎金，其中1位檢舉達人檢舉78台（1台獎金300元），可拿2萬3400元，大家以「諸羅樹蛙」稱呼這位達人，今天由張花冠象徵性頒發獎金。

嘉義縣祭出全國最高的補助獎金，鼓勵車主淘汰二行程機車，環保局長顏旭明說，越早淘汰，補助領越多，民眾有任何疑問，可撥打二行程機車汰舊諮詢專線05-3620800轉215或05-3622234洽詢。1060329

(中央社)