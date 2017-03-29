37歲友坂理惠二度離婚 內疚對不起12歲兒子
37歲日本女星友坂理惠2008年與河原雅彥離婚，育有一子，2011年她帶兒子改嫁給大她9歲歌手SUNEOHAIR（原名：渡邊健二），沒想到今(29日)稍早友坂理惠在部落格宣布已在去年底祕密二度離婚，主因是個性不合，再度成為單親媽媽，友坂理惠坦言相當對不起今年已12歲的兒子。
友坂理惠20多年前演出《金田一少年事件簿》中「美雪」一角走紅，2003年她嫁給河原雅彥，5年後離婚，2010年友坂理惠和SUNEOHAIR因拍電影結緣，隔年宣布結婚，婚後友坂理惠曾在IG放閃分享陪老公回婆家，但最近一、兩年都未再提先生，可見婚姻早亮紅燈。
友坂理惠稍早在部落格表示，SUNEOHAIR是敏感的藝術家性格，自己較實際，發生摩擦後關係逐漸走向失衡，最終決定離婚放彼此自由，沒拿贍養費，她最對不起與前夫所生12歲的兒子，會努力扛起媽媽責任，彌補兒子受傷心靈。
(中時電子報)
關鍵字：友坂理惠
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