旅台人次要破百 泰國業者：需要更多元行銷
台北市長柯文哲率隊到泰國行銷北市觀光，泰國旅遊業協會副主席鄭楚錦今接受台灣媒體訪問指出，台北給泰國民眾印象最深刻的是夜市、購物、交通便利，尤其是出門隨時都感覺非常安全，但他也建議，台灣各地到泰國推廣旅遊要更多元。
鄭楚錦指出，他本身有30多年經驗，大概在30年前，泰銖幣值比台幣還大的時候，泰國人很喜歡去台灣，如今台灣經濟發展起來，開始管制泰國旅遊簽證，市場就變較小，10年前泰國人到台灣一年約5、6萬人次，後來前幾年慢慢增到10萬、12萬人次。
他說，去年8月1日台灣開放泰國免簽，一整年即有19萬5640人次抵台，今年泰國旅遊局評估約有30萬人次，但業者樂觀評估會有36萬人次，由於華航增加台北、高雄往返泰國航班，泰航飛高雄也要開始復航，班次增多，可望突破40萬人次。
鄭楚錦以日本做例子，還沒開放免簽是40萬人次，開放後突破100萬人次，日本各地方旅遊相關單位都來泰國推銷，他說，今天泰國到台灣的市場多元化還要努力、下功夫，各地政府應該多把台灣美景、美食、文化和文創帶來泰國推銷。
他指出，目前泰國民眾大多只有台北、台中日月潭的行程可以選擇，但台灣不僅有這些，泰國人到香港一年約50萬人次，台灣應該很快會超越香港，泰國人到台灣破百不是做不到，但需要更多元的宣傳。
鄭楚錦分析，東京排名第一，首爾和台北差不多，首爾給泰國人的印象是購物，台北是最深印象是夜市、購物、交通便利、安全，最可愛的是台灣的安全性，在台灣隨時出門都感覺非常安全、舒服。
(中時)
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