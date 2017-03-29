大同陷炒股疑雲 北檢立案偵辦
大同公司日前傳出去年起有市場派引入陸資，將股價自每股5.8元炒作至最高20.65元，隨後下跌至11.85元，從中套利近20億元。台北地檢署已正式分案，將由肅黑金專組檢察官郭瑜芳負責偵辦。
檢方掌握大同股票受託買超的證券商資料，發現永豐金及兆豐兩家證券從去年7月到昨日止，永豐金證受託買進近102萬張、賣出近93萬張，買超28.96萬餘張；其次為兆豐證受託買進61萬張、賣出36萬張，買超25萬張；摩根士丹利、美林、瑞士信貸及中國信託等券商，這段期間也各有數萬張買進、賣出。
這段期間內大同股價從5元漲至20多元，有心人士恐套利20多億元。
大同日前也發布聲明，籲請主管機關及司法檢調應該勿枉勿縱，積極主動查明事實真相，在最短時間內，給證券市場及廣大投資大眾一個交代。
(中時)
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