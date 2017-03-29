文化快遞》2017和您一起 歡慶兒童節

「跟著繪本一起玩」創造親子共讀的閱讀習慣，為臺灣的兒童教育注入在地的養分。

一年一度的兒童節又來了，想必許多家長已經開始為家中小寶貝規劃旅遊、活動，希望小寶貝能夠開心一整個月。其實，兒童節不只是小朋友開心的日子，身為父母若能共同參與活動，融入佳節氣氛，一定能讓歡樂相乘，1＋1＞2喔！《文化快遞》也整理了一系列展覽、表演、親子活動，邀請永遠不想長大的大人和小朋友們一起來同樂。

兒童節歡樂派對 場場驚奇

為歡慶一年一度兒童節，同時也是兒童藝術教育中心開幕滿3週年慶，臺北市立美術館在4月初舉辦兒童節派對，並擴大舉辦多樣慶祝活動，活動共計3天，有「趣尋寶」、「早安」特別表演以及「城市的顏色」繪本時間等，一系列兒童節派對的限定版活動熱鬧登場。

「趣尋寶」以尋寶為概念，結合創作行動來探索美術館。小朋友可以按圖索驥找出精選的藝術作品，跟著說明指示前進，尋找答案。而「早安」則是邀請到「青年優人」特別表演，青年優人是新世代的優人神鼓，由一群年輕新世代專業舞者所組成，不過他們這次表演不是擊鼓，有可能是隨手可得的便當盒，也有可能是打蚊子的蒼蠅拍，「咚 打 低 懂 搭」，將挑動小朋友內心古靈精怪的神經細胞，生動地敲擊出意想不到的動感組曲。

由一群年輕新世代專業舞者所組成的青年優人，將於兒童節在北美館帶來耳目一新的表演。

除了趣味的表演，假期期間還有親子導覽、「集什麼？」定時導覽、「窗花集」自由創作等教育活動。其中窗花集工作坊是藝術家吳芊頤以街頭常見的鐵窗作為發想，工作坊將以繽紛的紙膠帶當作調色盤，加上平面繪畫手法與層次拼貼形式，讓小朋友自己動手創造出令人喜愛的鐵窗花圖案。

跟「偶」一起玩 發現偶戲的奧妙

台北偶戲館則是展出「丹里娃娃工作室」的《猜猜偶是誰》藝術創作，位於南投草屯的丹里娃娃工作室，創辦人洪翠玉是以羊毛氈「手作娃娃」聞名的藝術家，發展出一系列代表臺灣在地文化的羊毛氈神將娃娃。

藝術家深入研究臺灣傳統文化，將特有宮廟文化信仰變成文創產業，巧手創作的每一尊娃娃，不論是造型、神韻、服裝、配色等，皆十分講究。走一趟偶戲館，不但可以欣賞我們熟知的媽祖、太子爺、關公、廣澤尊王等，還有臺灣廟會陣頭常見的官將首與八家將，難能可貴的是藝術家所創作的神將布娃娃沒有青面獠牙的凶惡猙獰感，反倒彰顯出熱鬧又有趣的味道。

《猜猜偶是誰》的家將系列作品。

親子共賞 當代的藝文饗宴

台北當代藝術館則有「島嶼隱身」展覽，展出來自花東地區以及國外藝術家的作品。整個展場分為「石雕花園」以及「角落藝術群」兩個部分，其中石雕花園將知名國際石雕家與花蓮在地石雕家之作品，在當代館戶外廣場裝置成為一座小型石雕花園。而最具代表性的作品，也是最受民眾喜愛的保加利亞藝術家吉歐‧菲林（Gheorghi Filin）作品「美人魚」，將呈現在當代館的廣場中央，供市民觀賞。

除了展覽，4月1日當天下午，還有「初綻─Pulima表演藝術新秀巡演」活動表演，兩位獲選「第一屆原住民表演藝術新秀」的新生代創作者將在當代館秀出創作魅力。其中表演藝術創作工作者陳彥斌來自臺東阿美族，他將幽默呈現當代原住民社會混雜的餐桌文化；而賽夏族章瑋倫，則以自然樂器和深厚的擊樂能量，帶給小朋友體會賽夏族的美妙樂音。

「Pulina表演藝術新秀巡演」表演者章瑋倫，將帶領聽眾體會美妙樂音。

創意親子市集 體驗奇幻冒險

當然，光是靜態展覽，一定無法滿足家中小寶貝好動的渴望，不妨走一趟西門町，一系列好玩好逛的活動正等著您。

西門紅樓每年規劃不同主題的創意親子市集，吸引不少家長帶著小孩參加。

「給我你的靈魂，我將帶你體會不一樣的世界！」家長們別擔心，這不是與魔鬼交易，而是西門紅樓北廣場專為兒童節舉辦的親子市集「浮士德的冒險」。不同以往以創意藝術為主，西門紅樓創意市集將在親子市集引入文學元素，改編德國家喻戶曉之文學作品浮士德，讓小朋友們在玩耍中了解經典文學的奧祕。古蹟紅樓也將化身奇幻冒險場景，融合文學、哲學以及創意活動，透過闖關活動，讓小朋友化身為故事中的浮士德博士，體驗一場中世紀神祕冒險。

走入童「畫」世界 開啟寶貝想像力

位於臺北市濟南路，由國立台灣文學館經營的「齊東詩舍」，是文學地景新亮點，這裡作為詩的復興基地，提供民眾讀詩、寫詩、看展的藝文空間。靜謐優雅的木造日式建築，不但是文藝青年熱愛流連之地，從2月開始舉辦的「跟著繪本一起玩」活動，創造親子共讀的閱讀習慣，以臺灣在地繪本文學創作為活動素材，希望將文學向下扎根，為兒童教育注入本土文學的養分。

簡潔的文字、色彩鮮豔的視覺圖象，讓繪本一直以來提供閱讀的趣味性，4月更邀請劉興欽老師演講「千斤力不如妙點子」。說起劉老師可說是本土的「藤子不二雄」，著有漫畫、童話、教材等200多部作品，其筆下的「阿三哥」、「大嬸婆」不但是五、六年級生的兒時回憶，更被譽選為華人運動大會吉祥代言人。劉老師同時也是發明家，擁有140多項發明專利，相信他的演講，能帶給小朋友無限的創造力及想像力。

走進綠世界 親近大自然

「芝山文化生態綠園」是第一座文化生態公園，擁有臺北近郊難得一見的巨木景觀，是臺北都會珍貴的休閒綠地及森林寶庫。走訪芝山文化生態綠園，可以在水生池、生態暖房、臺灣野花園、林間植物區、楓香走廊等地與大自然近距離接觸，而園區也為了迎接兒童節的到來，特別舉辦樹攀體驗。

樹攀原本是用於樹木修復的一項技術，近年來成為最熱門的戶外休閒運動。園區邀請到亞洲第一位獲得美國授證的攀樹教練──蘇俊郎教練親自指導，在最安全的情況下，實現小朋友攀到高樹上的夢想。靠著兩個繩結往上拉，有如森林王子泰山一般，穿梭在叢林間。而坐在樹梢，也有別於過往從下仰望大樹的視野，能更貼近樹叢，觀察大樹的枝椏生長，以及在樹上的小動物，如鍬形蟲、松鼠等，學習如何與大樹共依共存。

靠著兩個繩結就可以把自己一直往上拉，坐在樹梢間，想像自己是泰山，穿梭在叢林間。

來到士林，花季甫過的陽明山也是不錯的選擇，少了花季時人潮的擁擠，此時可以更放鬆、自由自在地欣賞陽明山的春色。位於山腰的林語堂故居，不但是休憩的好地方，4月期間也有「林家廚房學潤餅」、「畫春時．繪春味」等親子工作坊，透過DIY手作讓孩子親手做潤餅、畫燈籠，在即將邁入初夏之際，留下最美好的回憶。

(中時電子報)