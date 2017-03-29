兒童節 12歲以下免費暢遊國家森林遊樂區
為歡慶106年兒童節，林務局規劃「兒童節免費入園專案」，凡12歲以下兒童，於兒童節4天假期（4月1日至4月4日）期間，皆可免費進入林務局所轄太平山、滿月圓、觀霧、東眼山、大雪山、八仙山、合歡山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等14處國家森林遊樂區。
林務局表示，林務局鼓勵親子同遊森林遊樂區，不但可以觀察多變的自然生態、聆聽美妙的森林樂章，尤其在春暖花開的季節，百花盛開，爭奇鬥艷，在這春光豔瀲景緻的環境中，更可以善用純正天然的綠色治癒力，激發孩子的想像力和天賦，是兒童節假期最佳的好去處。
(中時)
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