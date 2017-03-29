同鑽不同價 名店比大賣場貴3倍多

鑽石是許多女性的最愛，但在買鑽石時，或許要好好考慮，你究竟是在買名店包裝的奢華氣氛，還是在買鑽石本身。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，鑽石專家沃斯（Jacob Worth）在紐約的蒂芬妮（Tiffany & Co），卡地亞（Cartier），梵克雅寶（Van Cleef）與海瑞温斯顿（Harry Winston）等名店臥底調查後發現，他們賣的鑽石和好市多（Costco）一樣，但價格卻貴了近3.4倍。

他說，這些名店所賣的鑽石沒什麼特別的，同樣的戒指可以在好市多等大賣場，或是像Blue Nile之類的線上零售商店找到。

沃斯說，這些名店海削顧客，讓他們為包裝多付了好幾千美元。此外，他指出，每家店的珠寶專家都會強調，店內的鑽石比別家更優，但他們的建議也令人存疑。

他直言不諱地說：「基本上，你在蒂芬妮為那在eBay上只要花25美元，就能買到的藍盒子多付了一大筆錢。」

在蒂芬妮，一只式樣簡單，鑲有單顆2克拉圓鑽的白金戒指要賣8萬美元（約242萬台幣），但是在好市多，幾乎同樣的戒指卻只要約1.98萬美元（約57萬台幣）。

(中時電子報)