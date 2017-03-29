警喬裝賭客破職業大賭場 查獲20人共賭

新北市29歲陳姓男子涉嫌在三重區國道路一段某民宅經營職業賭場，警方經多日埋伏，27日凌晨1時許喬裝成賭客上門，當場查獲撲克牌16副、賭資47萬1900元和抽頭金16萬8200元等證物，並將負責人29歲陳男、29歲曹男、36歲蔡男和25歲賴男依賭博罪移送法辦。

警方表示，由於附近住戶發現該處夜間出入複雜，遂向警方報案，警方調查，該職業賭場由陳嫌向蔡嫌承租房屋，以撲克牌從事俗稱「妞妞」之職業大賭場供不特定人聚賭，雇用曹嫌擔任賭場發牌及清注人員，另僱用蔡、賴嫌2人負責把風。

陳嫌坦承經營賭場，賭客輪流作莊，以每贏3千元、抽頭100元方式經營，警方訊後依賭博罪嫌將陳嫌等4人移送新北地檢署偵辦。

(中時)