北科大攜手MIT打造研究中心 每年送6生赴美實習

台北科技大學今天與美國麻省理工大學（MIT）簽訂產學合作，打造在台第一個研究基地，將以無人智慧車、智慧城市等為重點，探索新科技的運用，北科大每年也將選送6名學生赴MIT，展開至少2個月的校外實習。

北科大校長黎文龍也表示，物聯網浪潮到來，「智慧城市」已成為城市及產業發展的重要領域，而無人智慧車的人性化科技應用，也是智慧城市的指標應用，美國麻省理工學院(MIT)媒體實驗室也預測，未來9成的人口成長、8成財富創造、6成能源消費都將在都會區。

為了找到更好的智慧城市策略，北科大以電資及機電學院與麻省理工學院媒體實驗室合作交流，建立麻省理工學院媒體實驗室在台灣的首座聯合研究中心「City Science Lab @ Taipei Tech」，以「無人智慧車」、「智慧城市」為產學合作重點。

黎文龍表示，雙邊研究團隊在加上校友企業，相信未來在研發輕量化無人智慧車、與無人智慧車相關的車用通訊、智慧材料與智慧基礎設施等，能有亮眼成果。

此外，北科大還規畫，未來每年將選送6名學生到MIT，至少2個月的校外實習培育，教師也能前往MIT訪問研究，增進城市科學研發。

曾到過MIT的北科大學生張昌祺說，MIT開放的學風、深厚的實作，收穫良多；另名赴美的學生梁弘一也認為，MIT Media Lab鼓勵學員朝自己的興趣研究，允許嘗試錯誤，鼓勵不一樣的想法，提供更大的自我表達空間。

(中時)