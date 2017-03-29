文化快遞》續寫「新北投車站」百歲歷史 百年驛站 風華再現

日據時期新北投車站。（吳峻毅提供）

新北投車站為早期臺灣鐵路管理局（簡稱臺鐵）經營之淡水線現存唯一實體車站。臺鐵淡水線興建於20世紀初，不僅是臺灣第一條鐵路支線，其後增建的新北投支線及應運而生的新北投車站，也是早期臺灣人民的生活回憶。

繼往開來 承先啟後

北投為凱達格蘭族人的聚落，然其聞名的卻是煙霧裊裊的硫磺礦溫泉。臺灣總督府為了更快速、便捷的抵達北投溫泉鄉，臺鐵淡水線於1916年（大正5年）分出一條通往溫泉區的新北投支線（又名浴場線），並設置「新北投乘降場」，即新北投車站前身。站體設計取自臺北城北門外的「北門乘降場」，其溫潤的木造建築質地配上典雅的造型，牽動著新北投數代居民的共同記憶。

西元1916年4月1日新北投乘降場正式啟用，隨著旅客日益增加，先將其升等為「新北投驛」。又於1937年向北側擴建，不僅拉長屋頂也再多增設一個老虎窗，形成現今所見3＋1不等距的4個老虎窗，而屋頂兩側山牆則選用較活潑的「切角頂」；此外，車站外牆與屋頂斜撐間成排的三角形鏤空雕花紋飾，更以純手工雕刻製作的方式呈現多種不同的花卉植物，使單調的牆面增添幾許變化色彩。日本在明治維新時代積極引進西方各式思想與制度並遣送留學生前往歐洲學習，因此發展出歐風古典主義建築特色和日本傳統唐風式建築的折衷建築模式；興建於日據時期的新北投車站，正是融合了日式傳統木造結構與西式建築風格的車站。此外，新北投車站除了站體本身以樸拙優雅又不失精巧的方式構築外，其車站與月臺間呈現少見的T字型排列組合方式，即暗示此處為列車行駛的終點站，也間接揭示臺灣總督府對新北投支線及其鄰近溫泉文化的重視。

拆遷前的新北投車站入口與攤販。（李東明提供）

時光荏苒，陪伴大家度過無數寒暑的新北投車站，最終於1988年隨著淡水線結束營運而面臨拆除，進而將站體構件移至彰化「台灣民俗村」內重組供民眾參觀。隨著保存北投溫泉博物館的過程，認識到新北投車站的重要意義，北投居民開始重視並珍惜過往曾經擁有的美好記憶，1996年在地社群開始發出希望迎回火車站的聲音。在有志之士們與臺北市政府文化局多年努力下，新北投車站於2014年重回北投居民懷抱，經過整建重組，車站在歷經百年歲月之後正式歸鄉並對外開放參觀，在緬懷過往記憶的同時，也與大家共同開創全新的現在與未來。

開幕慶典 風華再現

為慶祝新北投車站重返家鄉，臺北市政府及當地居民全體總動員，自3月31日晚上開始，適逢車站100歲的最後一日，北投居民們為感謝臺北市政府多年來的努力及彰化居民對車站的愛護，由地方自發性舉辦「守護老車站爵士音樂會」，透過社區力量的凝聚，共同為車站寫下歷史性的一刻。

4月1日下午透過記者會對外宣布車站開幕及營運，隨後的遊行踩街則邀集北投地區各級學校、社區居民、NPO大隊等一起見證車站的歸鄉與再生。其後每天的晚上或下午時段，分別以「戀戀北投─陳明章音樂會」、「捷克青春草地音樂會」、「那卡西群星會」和「玩在藝起童樂會」等主題各異的活動內容呈現於車站外七星公園廣場上。此外，為了熱鬧新北投，活絡車站開幕人氣，特別在七星公園舉辦為期4天的文創市集，透過各地文創達人的共同參與，激發新北投無限的藝術文化能量。值得一提的是，為使民眾對北投當地的自然景觀、歷史人文有更深入的了解，開幕期間特別安排兩條截然不同的生態導覽路線，分別是以自然景觀為主的「磺泉探秘─來自地獄的享受」和以歷史人文為主軸的「北投軼夢─闖進繁華歲月」，邀請大家以新北投車站為起點，共同參與認識北投的自然與文化。

拆遷前的新北投車站大廳。（李東明提供）

最後，為延續車站的百年歷史並串聯整個北投生態博物園區，新北投車站的開幕特展將環繞在車站遷移的歷史上，從其本身所具有的「相逢與離別」出發，結合「歷史與記憶」、「原始建築木料區」和「乘車體驗重現區」三大特色，共同述說新北投車站從最初興建到擴建、停用、廢線、搬遷及最後在政府與居民的共同努力下，重新回到原址附近的過程，期望透過展覽呈現連結在地居民的回憶與想像，銜接車站出走的空白，攜手迎向未來的旅程。此外，配合展覽舉辦的「北投巷弄攝影工作坊」帶領大家以新北投車站為起點，穿越北投地區的街頭巷尾，連接車站周邊的人事物，重新建立車站與在地的地景連結。

新北投車站在歷經過去種種之後，於今年重建完成，懷抱著大家的期待與夢想重新矗立於新北投並對外開放參觀，開幕期間，透過遊行踩街、音樂會、文創市集、生態導覽、特展等系列活動的舉辦，邀請大家一同感受「百年驛站風華再現」的獨特魅力。

車站未來 你我共譜

新北投車站歷經百年歲月之後重回北投居民懷抱，後續的營運管理由台北市文化基金會接手進行。考量車站位於捷運新北投站出口處，屬各地旅客進出新北投的門戶，故試圖以另一種非交通運輸模式，重新扮演串聯新北投內外各地藝術文化的角色。

新北投車站月臺入口。（李東明提供）

營運初期，內部挑高一層樓，空間規劃上以售票口服務臺、販售區和展覽區為主。保留過往車站售票口概念的售票口服務臺主要為國內外旅客諮詢服務窗口；販售區則以北投在地特色文創商品為主要販售品項，同時新北投車站也透過向外諮詢、聯合開發等方式，自製車站專屬文創商品；展覽區除常態性呈現車站建築構件、過往歷史記憶外，亦不定時更換主題各異的特色展覽；此外，每月固定舉辦的「驛站講堂」透過不同主題的演繹、分享，企圖使外地旅人更了解北投，也讓北投居民更認同家園。

而站體外的戶外空間，則不定期邀請「街頭藝人」、「行動咖啡車」及「文創市集」等到車站周邊活動，試圖藉此達到聚集人潮、激發創意火花、碰撞出藝術思潮等各種可能性。此外，舒適的戶外空間也提供居民、旅客更多假日休憩的地方。不管是藉由車站本體或戶外空間作為交流場域，期以吸引各界藝術或文創人士、團體，共同提升彼此的藝術文化氣息與能量。

(中時電子報)