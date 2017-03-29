團購名車詐2.4億 女子遭起訴

新北市新店區女子蒲念慈開設「309社團」、「熊媽咪買翻天社團」臉書社團揪團團購，靠著販賣食品、兒童用品累積信用，日前推出以6成市價團購BMW等名車活動，收了大筆訂金音訊全無，到案後遭羈押。台北地檢署調查，蒲女自2014年起詐騙400多人、得款2億4000萬元，今依詐欺罪起訴蒲女。

北檢除起訴蒲念慈，也依法查扣她名下價值約2000萬元的新店房產，及一部價約70萬元的車輛，至於蒲念慈胞妹蒲雅玲、丈夫是否涉嫌，已另案偵辦中。

起訴指出，蒲念慈2014年起成立「309社團」、「WHY and 1/2熊媽咪買翻天」臉書社團，靠著揪團團購販賣食品、兒童用品累積信用。

蒲姓女子日前在社團以5萬元價格販售市價10萬元的機車，雖有網友半信半疑，但見已有會員順利取貨而跟進購買；蒲女同時也以6折價格販售BMW，市價約120萬元的TOYOTA RAV4只賣45萬元，一樣吸引會員爭相訂購。

蒲女因資金不足無法交車，在一百筆名車訂單中僅交車2輛，還向被害人謊稱「低價需要等待」，但最後蒲女避不見面，被害人於是串聯提告。

檢方調查，遭蒲姓女子詐騙的被害人遍及北中南，約400餘人，詐欺金額達2億4000萬元。而蒲女到案雖坦承犯行，但表示沒錢可還，未來會開小吃攤努力賺錢還債。

(中時)