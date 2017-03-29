團購名車詐2.4億 女子遭起訴
新北市新店區女子蒲念慈開設「309社團」、「熊媽咪買翻天社團」臉書社團揪團團購，靠著販賣食品、兒童用品累積信用，日前推出以6成市價團購BMW等名車活動，收了大筆訂金音訊全無，到案後遭羈押。台北地檢署調查，蒲女自2014年起詐騙400多人、得款2億4000萬元，今依詐欺罪起訴蒲女。
北檢除起訴蒲念慈，也依法查扣她名下價值約2000萬元的新店房產，及一部價約70萬元的車輛，至於蒲念慈胞妹蒲雅玲、丈夫是否涉嫌，已另案偵辦中。
起訴指出，蒲念慈2014年起成立「309社團」、「WHY and 1/2熊媽咪買翻天」臉書社團，靠著揪團團購販賣食品、兒童用品累積信用。
蒲姓女子日前在社團以5萬元價格販售市價10萬元的機車，雖有網友半信半疑，但見已有會員順利取貨而跟進購買；蒲女同時也以6折價格販售BMW，市價約120萬元的TOYOTA RAV4只賣45萬元，一樣吸引會員爭相訂購。
蒲女因資金不足無法交車，在一百筆名車訂單中僅交車2輛，還向被害人謊稱「低價需要等待」，但最後蒲女避不見面，被害人於是串聯提告。
檢方調查，遭蒲姓女子詐騙的被害人遍及北中南，約400餘人，詐欺金額達2億4000萬元。而蒲女到案雖坦承犯行，但表示沒錢可還，未來會開小吃攤努力賺錢還債。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。