清明節防山林火災 新北消防啟動整備工作

新北市消防局啟動清明節防止林野火災整備工作。（王揚傑翻攝）

新北市消防局啟動清明節防止林野火災整備工作。（王揚傑翻攝）

清明節連續假日為民眾掃墓高峰期，根據經驗較容易發生林野火災，主要原因多為民眾掃墓焚燒金紙後未將餘燼撲滅，以致飛灰餘燼飄散引燃周邊雜草，對此新北市消防局自1本月25日起已啟動各項防範林野火災措施，除協調各區公所針對轄內墓地提前進行雜草割除並清運外，另在本市43處位置偏遠、缺乏救災水源而搶救不易的土葬區出入口處，於4月1日至4日上午8點至下午3點編排駐點防火警戒工作，並免費發放8000只軟式滅火水袋。

消防局長黃德清呼籲，清明掃墓為國人至重的禮俗，但在掃墓時請務必注意用火安全，在掃墓離開前確實澆滅金紙餘燼，避免飛灰餘燼引燃雜草，並謹記清明掃墓的「4不2記得」，即「不任意燒雜草」、「不讓金紙飛揚」、「不任意丟菸蒂」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅殘火」及「記得收拾垃圾」兼顧環境及人員的安全。

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(中時)