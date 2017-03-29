不正視一例一休問題 李明賢批蔡政府鴕鳥
今日有周刊報導，一例一休3月上路後，蔡英文總統放任總統府內人員加班百小時，讓總統府淪為最大的血汗工廠。總統府則發出新聞稿澄清，並表示如果少一些烏龍媒體和報導，就不會有同仁與媒體血汗的問題。對此，國民黨文傳會副主委李明賢痛批執政黨只會把責任推給媒體，卻沒有正視一例一休造成的社會問題，「這叫做鴕鳥！」
據「周刊王」報導，有年輕幕僚爆料指出每月總加班時數竟動輒超過50小時，甚至飆破100小時！不僅拿不到合理加班費，還得24小時待命，總統府成最大血汗工廠。總統府則發布新聞稿指出報導有三大錯誤，並表示該刊或基於能力等故未能善盡查證義務，自棄專業倫理，感到遺憾。「如果少一些這類的烏龍媒體和報導，政府就不必回應這些假資訊創作的新聞，也不會有同仁與媒體血汗的問題。」
李明賢在臉書痛批總統府這種邏輯與心態，就是一副高高在上，選前講什麼「史上最會溝通的政府」，如今都是鬼話連篇。李明賢直言執政黨只會把責任推給媒體，卻沒有正視一例一休造成的社會問題，這個政府就是把頭埋在沙子裡，以為什麼都沒有發生，這叫做鴕鳥，這叫做偏聽！
李明賢舉例，蔡英文日前出席美國商會謝年飯晚宴，美國商會會長章錦華致詞時打趣地說，在場每位美商會員出席，可能都會影響公司獲利，現場每個人都算加班、「都要填加班單」，這就是等於給蔡總統一個警醒！
李明賢說一例一休的民怨，才正要開始，「難道這也是媒體烏龍？還是蔡政府心中的面子問題，遠大於人民所期待的？」
(中時電子報)
文章來源：李明賢 -阿賢之聲臉書
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