抗議年金改革「遍地開花」

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台灣警消聯盟今大動員今天在台北發起軍公教遊行，7路遊行「遍地開花」，抗議年金改革，退休警察協會在內政部外抗議。（鄭任南攝）

台灣警消聯盟今大動員今天在台北發起軍公教遊行，7路遊行「遍地開花」，抗議年金改革，退休警察協會在內政部外抗議。（鄭任南攝）

台灣警消聯盟今大動員今天在台北發起軍公教遊行，7路遊行「遍地開花」，抗議年金改革，退休警察協會在內政部外抗議。

(中時)