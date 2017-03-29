玩賓果投注1萬僅付4000元 彩券行PO網提醒

高雄市新興區八德二路一家彩券行27日下午3時許有女子上門玩賓果，對方起初玩了2萬元都有給錢，但最後投注1萬元卻給了4000元就離開，店家因此將影片PO網並提醒其他同業留意，轄區新興警分局中山所已經展開偵辦。

(中時)