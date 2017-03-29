MLB》克魯伯熱身賽最終役 挨3轟遭打爆
克魯伯(Corey Kluber)雖連續第三年榮膺開幕戰先發，但卻似乎離準備好，還有一大段的落差，29日他熱身賽最後一場先發對釀酒人，主投5局雖仍有6次三振，但卻遭3發全壘打狙擊，慘失5分，最後球隊雖12比13輸球，但他無關勝敗，不過熱身賽5戰場場失分的慘況，恐怕會讓印地安人傷腦筋了。
克魯伯熱身賽狀況一直不盡理想，雖然前一場對洛磯繳出7局優質先發奪勝，但此役又被打回原形，5局投球共被擊出6支安打，包括阿西亞(Orlando Arcia)雙響炮和伯朗(Ryan Braun)陽春炮，失掉5分全是自責分，「幾顆球高了起來，然後就造成了這樣的結果，我想我需要讓一切回歸正軌。」
「他準備好了！」總教練法蘭柯納(Terry Francona)解釋，克魯伯是因鞋子裡的矯正鞋墊，才失去原有的水準，並仍對他深具信心，「第一局他不太舒服，不過拿掉鞋墊就好多了！他的手臂狀況很好，看來已準備好迎接一場場的先發。當然你希望他擺脫低潮，但這得花點時間，不管是誰都會步入這個循環。」
總計克魯伯春訓5場先發，戰績1勝1敗、自責分愈6.17，是近四年熱身賽最差的表現；不過他前次寫下自責分率飆破5成績的2014年，最後不僅投出18勝9敗、自責分率2.44的佳績，更一舉奪得美聯賽揚獎殊榮，而當時領軍的總教練正是法蘭柯納，或許就是曾親眼見證這樣的劇情，才對他那麼放心吧。
(中時電子報)
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