反恐攻！五月天演唱會場 6警犬聞爆裂物

北市警向新北警商借6隻警犬，在會場巡邏查找爆裂物。（陳鴻偉攝）

下午2時許公園已湧入近4000群眾。（陳鴻偉攝）

排隊動線尚未公布，不少民眾只能在外圍等待。（陳鴻偉攝）

天團五月天今晚將在大安森林公園舉辦免費演唱會，預估可能湧入3萬人潮，警方不敢大意，布署近400名警力，在公園各個入口維護安全，而為提防恐怖攻擊，北市警方更向新北市警局，商借6隻警犬，今天下午就陸續在園內巡邏，找尋是否有爆裂物及可疑物品。

截至下午2時為止，公園已聚集近4000人，但因主辦單位尚未公布排隊動線，許多民眾只能在周遭閒晃等候，警方推估下午4時國、高中放學後，將會湧入更多人潮，各據點的警力已逐一上崗、待命，維安規格更將比照跨年晚會。

據了解，台北市政府以1天3萬元價格，讓五月天承租27日至29日3天大安公園場地，但動員警力就近400人，包括北市刑大、周遭派出所的警力幾乎抽調一空，便當錢就超過50萬，而這些花費都是由市民買單，市政府只收9萬元，因此引來部分質疑。

(中時)