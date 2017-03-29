反恐攻！五月天演唱會場 6警犬聞爆裂物
天團五月天今晚將在大安森林公園舉辦免費演唱會，預估可能湧入3萬人潮，警方不敢大意，布署近400名警力，在公園各個入口維護安全，而為提防恐怖攻擊，北市警方更向新北市警局，商借6隻警犬，今天下午就陸續在園內巡邏，找尋是否有爆裂物及可疑物品。
截至下午2時為止，公園已聚集近4000人，但因主辦單位尚未公布排隊動線，許多民眾只能在周遭閒晃等候，警方推估下午4時國、高中放學後，將會湧入更多人潮，各據點的警力已逐一上崗、待命，維安規格更將比照跨年晚會。
據了解，台北市政府以1天3萬元價格，讓五月天承租27日至29日3天大安公園場地，但動員警力就近400人，包括北市刑大、周遭派出所的警力幾乎抽調一空，便當錢就超過50萬，而這些花費都是由市民買單，市政府只收9萬元，因此引來部分質疑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。