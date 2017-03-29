1公分紙膠帶 小四女學生獲發明獎金牌

長1公分、寬0.5公分的紙膠帶，讓台東馬蘭國小四年級學生劉珈儀、胡欣羽奪得青少年發明展金牌。

台東縣第3屆青少年發明展，劉珈儀、胡欣羽2人發明的「泡麵杯蓋固定裝置」，讓大家吃泡麵更方便，評審更是訝異，「沒想到一小片紙膠帶，功用這麼多」。

沖泡麵時，是否要忙著找書本壓在上面？喝湯的時候，是否會被泡麵蓋打到？「泡麵杯蓋固定裝置」，可以幫你解決這些問題，吃不完還可保留。

「泡麵杯蓋固定裝置」是什麼東西？劉珈儀開心地介紹，很簡單，就是在泡麵蓋上貼上1公分的紙膠帶，將熱水沖進泡麵杯後，將紙膠帶黏上，就不用忙著找書本蓋著了。

劉珈儀說，她1個月會吃2、3次泡麵，發現泡麵時很麻煩，還要找出本蓋著泡麵，於是她想到，如果泡麵蓋撕開後能再黏回去，就會很方便，方法很簡單，在原來紙蓋上在黏上紙膠帶就可以了。

她的搭當胡欣羽說，她哥哥就讀高中，經常吃泡麵，看哥哥喝泡麵湯時，泡麵蓋就會貼在鼻子上，「很困擾」，如果有紙膠帶，就可以將蓋子反黏，就不會碰到鼻子了。

指導老師孫嘉妤說，2位學生將發想告訴她，於是他們開始市場調查，市面上的泡麵竟然都沒有這麼簡單和便利的做法，接著他們實驗各種膠帶，最後發現紙膠帶最適合，可以重複使用超過10次，且黏度也剛剛好，容易貼、容易撕下。

劉珈儀的母親，幫人做豆腐，每天清晨3時就必須出門，劉珈儀自己調鬧鐘起床，自己烤土司，然後騎腳踏車上學，平常還要泡牛奶餵姪女，相當辛苦。

問她得獎媽媽開心嗎？劉珈儀說，「媽媽不管她發明什麼，只要把獎狀拿回家就好」。1060329

(中央社)