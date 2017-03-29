北農召開董事會討論總經理韓國瑜去留

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台北農產公司現正召開例行董事會，一共有6大議案待討論，其中最受矚目的總經理韓國瑜請辭案，排在第6案，若請辭獲准31日生效；若未通過，任期將於6月底屆滿。

韓國瑜今年1月宣布請辭總經理，表態參選中國國民黨主席。不過，請辭案仍未批准通過，北農下午召開例行董事會討論。

董事會中一共有6大議案待討論，分別是「105年度稅前淨利保留部分應如何處理」、「訂定北農獎金核發辦法」、「第一果菜批發市場租金」、「106年度北農公司薪點調整案」、「北農公司顧問車馬費」、「韓國瑜請辭案」。

6月30日北農董事會將改選，如果韓國瑜請辭未准，任期將在6月屆滿。1060329

(中央社)