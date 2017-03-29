郭書瑤苦熬磨演技 金陽父母爆對她這點有意見
女星郭書瑤（瑤瑤）出道8年多，以電玩廣告爆紅，廣告台詞「殺很大」為她開一條星路，瑤瑤隨後在電視劇、電影磨展演技，並在2013年以電影《志氣》拿下第50屆金馬獎最佳新演員獎，郭書瑤苦熬多年終成功轉型為實力派演員，不過她的感情世界也備受矚目，今（29日）爆出男友金陽的父母似乎不太能接受她出道時的形象。
郭書瑤與金陽穩定交往4年，155公分的瑤瑤搭上186公分的金陽，小倆口還被封為「最萌身高差」，兩人一路上經歷風雨後，感情越走越堅定，近日還被拍到甜蜜外出，不過根據《鏡周刊》報導，傳出金陽父母對兒子期望很高，對於郭書瑤剛出道時的「脫星」形象有些介意。
不過郭書瑤日前出席活動時曾透露，金陽媽媽曾對她讚譽有加，原對家事一竅不通的金陽，在瑤瑤以撒嬌的方式求對方幫忙，之後再大讚他「你好棒！」讓金陽開心到不行，金媽媽都讚郭書瑤：「把我兒子訓練的很好。」也讓這項傳言不攻自破。
(中時電子報)
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