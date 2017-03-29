梅西禁賽 總統抱抱不管用
堪稱足壇「模範生」的阿根廷球星梅西（Lionel Messi），29日意外遭到國際足總（FIFA）禁賽4場處分，讓阿根廷和梅西能否出現在明年的俄羅斯世界盃都畫上問號。梅西禁賽也立刻驚動阿國總統馬斯利（Mauricio Macri），推文表示「要給梅西抱抱」。
「今天我們要比以往更團結，給李歐（梅西小名）和全隊一個大大的擁抱，」馬斯利在推特上疾呼：「阿根廷加油！」
儘管總統試圖正面思考、化悲憤為力量，但當他推文的時候，阿根廷已在下半場被玻利維亞攻入2球，最終於客場0比2敗陣。這也讓阿根廷在世足資格賽南美區的排名掉到第5，跌出可以直接晉級的前4位。
阿根廷在世足資格賽還有4戰要踢，梅西還得禁賽3場，影響極大。不過阿根廷足協已經準備提出申訴，希望把禁賽的傷害程度降到最低。
(中時電子報)
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