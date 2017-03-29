首富之子王思聰車庫照流出 囤貨理由讓人跪了！
中國首富王健林坐擁9700億家產，家中就一個獨子王思聰，今年28歲，在網路及媒體界赫赫有名，因其日常行事作風高調灑脫，需要花錢的地方總不手軟，因而被外界封為「有錢就是任性」，如今土豪記錄再添一筆，日前王思聰的車庫被公開，那畫面超乎想像，讓網友們都驚呆了。
據《新浪娛樂》報導，有網友曝光王思聰位於上海某停車場的私人車庫，裡面放的是一些王思聰的「代步車」，有藍寶堅尼Aventador、勞斯萊斯Phantom Drophead、法拉利F12 Berlinetta 、賓利、慕尚、邁巴赫S600等超跑與名車，而這還僅是他所擁有的豪車的一部分而已，雖已見慣了王思聰在外的大方，但看到如此「華麗麗」的陣容，還是讓人大嘆有錢真好。
由於平常常能在媒體上看見王思聰開不同的名車出門溜搭，因此日前他上大陸談話性節目時，也被主持人關心了這件事，被問到到底有幾輛車？他則回應「沒數過」，表示有其他人幫他數過，大概8輛，但也透露這不是全部，主持人追問：「那你要這麼多車幹嘛？」，王思聰機智反問：「「那你要這麼多衣服幹嘛？」，主持人速回：「我穿呀！」，他也跟回著回答：「我開呀！」，被網友盛讚千億富少果然霸氣。
(中時電子報)
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