陸證實李明哲遭拘留 民團要求立即釋放

國台辦今證實，前民進黨黨工李明哲因涉嫌危害國家安全，被中共官方拘留。對此，李明哲之妻李凈瑜在綠委及人權團體陪同下召開記者會，高喊「釋放李明哲」，要求陸方公開關押地點，並依照國際人權標準公正審判，如無有力證據必須立刻釋放，亦須確保不會受到酷刑虐待。最後，陸官方應安排家屬接見、律師辯護以及醫師護理等。

李凈瑜表示，李明哲是一個人權工作者，高度關注中國人權狀況。台灣曾走過白色恐怖歷史，有過傷痛，請中國政府不要再喚起台灣人民傷痕歷史記憶的痛楚。

李凈瑜強調，李明哲長期透過網際網路與群友分享台灣民主經驗，關懷人權議題，把希望傳到到需要溫暖的地方，這些行為，在文明國家的標準都是無罪的。她也像陸方喊話，「為何逮捕李明哲，總要告訴我。」

長期關心人權議題的民進黨立尤美女亦質疑，宣揚人權等普世價值，這樣就是違反國家安全法，好像隨便就可以安一個罪名上去。她呼籲，中國既然身為聯合國人權委員會理事，請信守聯合國人權公約，依規定宣布犯了何種罪名、關押地點以及提供家屬探視權及辯護律師。

(中時)