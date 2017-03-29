退休警消政院抗議年改 一度與警、記者發生推擠
退休警消團體和聲援的團體今天(29日)下午到行政院前抗議政府推動年金改革。抗議團體高喊「執政無能、鬥爭起家」、「蔡英文下台、林全下台、林萬億下台」、「奪退休金、造潛水艇」等口號，一度推擠行政院前架設的拒馬和欄杆，與警方發生衝突，甚至和媒體發生推擠。
包括高雄、苗栗、新竹市、桃園、基隆、宜蘭等警消聯盟成員；全國教育產業總工會與新北市退休警察人員，及退休軍人和公務員團體，約有數百人下午聚集在行政院前抗議，不滿政府推動年金改革的政策。
基隆退休警察協會理事長林良榮表示，職業是個人自由選擇，當年他們希望有穩定生活所以選擇當警察，但現在卻要剝奪退休金，把退休金變老年年金，逼他們吐錢，刻意分化社會，簡直是土匪強盜。
抗議團體一度推擠拒馬，和警方發生拉扯，朝行政院內丟擲雞蛋，有人企圖翻越拒馬闖入政院圍牆內，最後因手部受傷被請入政院內包紮。不過，有數名抗議者質疑採訪記者為行政院宣傳，動手推擠記者並罵髒話，場面一度混亂。陳情抗議代表最後進入行政院遞交陳情書，由副秘書長宋餘俠出面接下，約一個小時離去。
(工商)
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