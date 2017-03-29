國際級名家朱鈞藝術展 即日起竹市文化局展出

國際知名建築、藝術家朱鈞（左）29日在新竹市辦個展，副市長沈慧虹（右）前往欣賞。（徐養齡攝）

朱鈞作品包含版畫及大型公共藝術作品。（徐養齡攝）

曾設計清大動力機械館的知名藝術家朱鈞，縱橫建築專業及美術界數十載，累積無窮創作能量，29日起在新竹市立文化局展出個人版畫、雕塑藝品，風格獨特並具前衛感，令參展民眾大開眼界，即日起到4月9日在文化局梅苑與琉璃畫廊展出。

副市長沈慧虹今專程到文化局欣賞朱鈞的藝展，聆聽朱鈞細數多年來在國內外發展、創作的心路歷程，朱鈞的女兒傳承父親藝術天分，多幅作品在朱鈞個展中同場展出，風格各具特色。

(中時)