五月天20週年免費唱 座位區進場順利

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樂團五月天成軍20週年紀念日，今晚重返台北市大安森林公園免費開唱，中午開放400名粉絲進入座位區，過程非常順利，沒發生推擠，全場還響起掌聲。

五月天成軍20週年，西元1997年3月29日在7號公園（大安森林公園）露天音樂台初登場，特地選在成軍紀念日重返野台開唱，邀粉絲回到五月天的第1天。

演唱會晚間7時開唱，上午舞台前方草地已擠滿提早卡位粉絲，大多低頭滑手機，現場秩序算安靜；一度因工作人員上台，粉絲誤會開放進場，往封鎖線擠發生一陣騷動，附近金華國中學生正在考試，工作人員不時提醒大家保持安靜。

中午座位區開放400名粉絲排隊進場，每次10人入場，由工作人員帶位，粉絲進場過程非常順利、平和，進場粉絲多坐在前面幾排，後面座位則保留給社會福利團體，工作人員感謝粉絲配合，全場響起掌聲，步道區也清空，保留行人通道。1060329

(中央社)