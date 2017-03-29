陳明文:連任縣市主席提名 無關個人意願

彰化市長邱建富欲角逐下屆民進黨彰化縣長提名，挑戰現任彰化縣長魏明谷。民進黨選對會召集人陳明文今說，競選連任者由黨主席蔡英文提名，經中執會通過，沒有個人意願的問題。

彰化市長邱建富日前宣告，他將角逐下一屆的民進黨彰化縣長提名，邱建富強調，黨中央應在勝選考量下推出人選。

陳明文今天出席民進黨中常會前說，7月22日全代會若通過選對會的三項原則，其中，現任的還是由主席提名，所以就沒有「個人有沒有意願」的問題，還是要主席提名後，經由中執會通過，「這個事情與個人無關」。

媒體追問，邱建富是否有跟選對會溝通，表態希望初選？陳明文表示，這是選舉的遊戲規則，「和個人意願無關」。

至於，其他縣市是否也出現黨內要挑戰現任者的情況？陳明文說，「當然有」，比較具體的大概就是彰化，其他是「比較隱性」。

媒體好奇，這是否包括嘉義市長選舉？陳明文說，嘉義市現在倒是沒有，嘉義市(指嘉義市長涂醒哲)現在慢慢算是好起來了，整個情勢算是比較穩定。

媒體追問還有哪些是隱性縣市？陳明文笑說，「隱性就隱性啊，為什麼要把它變成顯性」他說，等7月22日全代會通過遊戲規則後，選對會就會有一些處理的方式，會一步一步來。

至於，是否有一些縣市會考慮跟無黨籍的人合作？陳明文說，「還沒有啦，還沒有討論到這個」，如果媒體指的是非執政縣市，「目前都還在佈局中，選擇好的人才，看能不能代表本黨來選」。

此外，他也說，選對會下次開會，會針對六都的市議員選舉進行討論。

媒體好奇，市議員的部分，有沒有可能會和時代力量有些合作？陳明文指出，現在討論的是一些遊戲規則，這些遊戲規則討論完後送中執會通過，希望在7月22日全代會通過，通過後，才根據這些遊戲規則，開始展開選對會處理方式。1060329

(中央社)