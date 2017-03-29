退休警消陳抗另類同學會 少肅殺多溫暖

退休警消今天前往總統官邸等地抗議年金改革，與警力對峙時，不少抗議民眾上前打招呼，「好久不見」、「最近好嗎？」現場少肅殺氣氛，反而宛如另類同學會，讓抗議多了分溫暖。

台灣警消聯盟等團體今天陸續前往台北忠烈祠、總統官邸等地抗議陳情，向總統蔡英文表達對年金改革的不滿，北市警局出動大批警力維安，並準備拒馬、蛇籠待命。

不過，抗議民眾中，不少人曾是維安警員的學長，甚至是前長官，只見綁著抗議布條的民眾，紛紛上前與警員聊天，「小孩幾歲了？」「下次一起去爬山？」等噓寒問暖話語起此彼落，舒緩了抗議肅穆氛圍。

「學長幫學弟」今天下午1時退休警消齊聚在總統官邸前抗議，原本應要上前衝撞，也決定取消，大家與維安警員握手致意，有人則趁機互留老友聯絡方式，隨後便解散。

「都是好朋友怎麼撞得下去！」抗議民眾說，知道在職警察的辛苦，站出來就是為了這些學弟爭取權益，還因此見到好久不見的老朋友，備感溫馨。

維安警員私下說，拒馬、蛇籠今天是放出來曬太陽的，很多抗議民眾都是自己的前長官，甚至是長官的長官，自己人不會攻擊自己人。1060329

(中央社)