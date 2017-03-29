輪狀病毒致重症 疫苗補助4/5開跑
一名1歲2個月大的男童感染輪狀病毒，住院插管、打強心針治療才保住性命，北市衛生局補助幼兒施打輪狀病毒疫苗，4月5日開跑，呼籲家長要定時帶孩子接種。
一名1歲2個月的男童確診感染輪狀病毒，初期反覆嘔吐、腹瀉、無法進食喝水，第二天反覆高燒、抽筋，同時伴隨心跳加快、呼吸急促、血液循環差，有嚴重脫水合併腎衰竭，緊急插管給呼吸器並給點滴、打強心針，才能維持血壓。
輪狀病毒主要透過糞口途徑轉播，只要少量病毒即可致病，感染性極強，且沒有特效藥，僅能採症狀治療，北市衛生局疾病管制處長陳少卿指出，6歲以下兒童有98%曾感染輪狀病毒。
陳少卿說，輪狀疫苗必須自費，北市在補助前約有6成孩童有口服疫苗，希望補助上路後，能提高口服疫苗人數，加強保護力。
北市針對領有第二類兒童醫療補助證，且出生滿6週以上，24週或32週以下嬰幼兒，補助疫苗費用，最高可補助5700元。
輪狀疫苗有羅特律、輪達停2種，羅特律接種次數為2次，建議接種時程為2個月及4個月，最大補助年齡為滿24週內；輪達停接種次數為3次，時程為2個月、4個月及6個月，最大補助年齡為滿32週內。2者預防效力可達85%以上。1060329
(中央社)
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