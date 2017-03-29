交大YouBike啟用 林智堅：將增設15站

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新竹市YouBike新增交大等3站點，市長林智堅（前右）與交大校長張懋中（前左）29日在校區試騎。（徐養齡攝）

新竹市YouBike超夯，29日再添交通大學、元培醫大及樹林頭公園3站，市府統計累積使用人次已突破80萬人，足見市民對綠色運具的需求度，市長林智堅宣布今年將新增15站點，讓民眾、遊客能輕鬆漫遊竹市。

「區區有YouBike、火車站全面與YouBike結合！」林智堅今天與交大校長張懋中，共同見證YouBike設立新站點，如今竹市5所大學中，已有3所大學設置YouBike站，學生通行更便利。

(中時)