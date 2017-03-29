惡搞壽星？ 民眾圍觀掛滿護墊、內褲一轎車

警方到場關切。（徐養齡翻攝）

新竹市1部停在市議會附近的白色轎車，29日被民眾目擊車上被掛滿各式內褲、絲襪，門把甚至被護墊貼住，引擎蓋上還放著大蛋糕，疑似是壽星遭惡整，吸引不少民眾圍觀，連警方都到場關切。

網友在臉書社團《新竹爆料公社》PO文，將這輛被「美容包裝」過的轎車照片PO上網分享，用4件內褲分別寫上「生日快樂」字樣相當醒目，配上塑膠花及被絲襪套起的後照鏡，讓人想不注意都難。

據了解，這部轎車被停放在英明街郵局旁的停車格，緊鄰車來人往的中正路及市府、議會要地，該車擋風玻璃上被擺滿白色內褲及氣球，引擎蓋上被放了大蛋糕，網友研判是壽星被惡整。

有網友說，剛剛看到朋友的FB昨晚慶生，現在應該是壽星跟他的朋友都酒醉了」、「也停太多天了吧，車主還在醉嗎？」

不過查看該車擋風玻璃上的停車單，車輛從27日開始停放，至今已進入第3天，車上的蛋糕早散出腐爛惡臭，民眾圍觀不說，也驚動警方到場關切。

警方對此表示，該部車輛停放在停車格內，並無違規或妨礙交通，惡搞行為只要不造成車輛毀損，並無違法之虞。

(中時)