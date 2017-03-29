文化快遞》2017臺北世大運 今年8月，讓我們秀出臺灣驕傲，捍衛主場

2016年9月24日為慶祝世大運倒數333天，校園志工與U大使組成I DO啦啦隊，到臺北各大景點「舞力快閃」。

簡稱世大運的世界大學運動會（Universiade），每兩年舉辦一次，是一項專供大學生參與大型國際綜合型體育活動。這項賽事格外重要及受到世人矚目的原因之一，是許多代表國家或地區參賽的大學生運動選手，也都會入選奧運層級的國家代表隊，可說是僅次於奧運會的國際綜合型賽事之一。

臺灣國手「熊讚」！

在世大運的歷史上，臺灣國手征戰出了輝煌的成績表現。1991年雪菲爾世大運，「風速女王」王惠珍於200公尺短跑中為臺灣拿下世大運史上第一面金牌；2009年貝爾格勒世大運，臺灣共奪下7金、5銀、5銅，獎牌數高達17面，在164個國家中排名第7名；2013年喀山世大運，舉重國手郭婞淳以抓舉102公斤打破大會紀錄，再以104公斤二度刷新世大運紀錄，奪下金牌。

為了2017臺北世大運，選手們正在積極訓練，希望入選國家隊，為臺灣爭取榮耀，將獎牌留下，其中也包含了許多新生代的頂尖好手們，例如：曾在2015年踢出光州世大運金牌的林琬婷，以及再次「合體」，近期於跆拳道美國公開賽女子團體項目摘金的「品勢金牌女團」；或是最「嫩」的新生代好手楊俊瀚，也是目前臺灣男子200公尺全國最快紀錄的保持人。他們不僅在賽場揮灑汗水，總透過身體力行告訴我們，「突破自我」遠比「奪牌」來得重要，以正向心態鼓勵每個注視賽場結果的心靈。

「臺灣製造」的力量支持著選手

人類追求更快、更高、更強、更遠彷彿是象徵進化的本能。在每場國際運動賽事上，每位選手為了個人紀錄和國家榮譽，除每日勤奮練習，在賽場上奮戰不懈，更多更好的科技產生了設備，選手所穿、所拿、所用的器具，裡面一針一線和一個材質，都將在無形中影響他們的成績表現。而MIT的力量，更連結許多隱藏臺灣製造的世界第一，放大臺灣在世界體壇的影響力。臺北世大運的火炬是首次嘗試聯合在地設計師、工藝家和傳統產業共同創作，應用傳統的六角編織竹編工藝結合現代科技的五軸雷射切割、五環立體火焰及LED照明模組。聖火火炬手服裝使用了臺灣專利製造的咖啡紗，具有除臭、吸濕排汗、抗紫外線等效果，已在國際間拿下多達60、70個獎項。都是彰顯臺灣在地設計與製造的能力。

「臺灣製造」贏得最高要求的運動選手信任，不斷淬鍊自己，提升臺灣製造的技術能力，也顯現出臺灣精益求精的運動家精神。

吉祥物22動作─水球。

吉祥物22動作─田徑。

一起倒數「世大運」，酷卡蒐集趣

從2016年8月到2017年8月世大運開幕期間，臺北世大運執委會特別推出整年份的〈一起世大運〉系列倒數活動，內容包含各式音樂、舞蹈、與運動電影放映等22項文化活動，搭配專屬的酷卡和倒數戳章收集，伴隨大家迎向世大運。

例如：倒數190天期間限定的酷卡，標榜「我的舞臺，我的榮耀」為號召，不僅替積極訓練準備參賽的選手打氣，更歡欣的迎接他們回家比賽；倒數150天的限定酷卡，以騎單車方式樂遊世大運賽事場館，認識選手的征戰舞臺；下一場限定120天倒數戳章就在文博會展攤現場，只要收集蓋有倒數戳章的酷卡達10款以上，就有機會獲得世大運精美限量好禮一份，歡迎一同蒐集屬於臺北的驕傲。

吉祥物22動作─藍球。

為世大運「增添色彩」

2017 臺北世大運將進入倒數120天，「一起世大運120倒數」文化活動將於臺灣文博會中盛大展開。展出內容囊括了世大運聖火火炬、火炬手服裝及世大運兩座新建場館設計稿等相關設計作品，並邀請到國內外視覺藝術新銳為世大運著上色彩、增添新意。4月19日至4月23日歡迎至松山文創園區北向製菸工廠，跟著臺灣文創設計的軟實力，加值市民生活，體驗美感時光。

2017年8月，臺灣首次爭取到世大運主辦國，臺北市作為舉辦城市，當來自世界各國的大學生運動員匯聚臺灣，鼓勵全民投入志工參與活動，勢必讓世大運不再只是專屬臺北市民的榮耀，更須全體國人共襄盛舉，才讓這場賽事得以耀眼精采。「今年，臺北就是我的主場！」便是我們想大聲告訴全世界的熱情宣言。

(中時電子報)