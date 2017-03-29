詹啟賢竹縣座談會 黨應務實經營管理

詹啟賢（左三）上午在竹北市民活動中心，舉辦座談會，近距離與黨員接觸。（莊旻靜攝）

詹啟賢（左三）上午舉辦座談會，了解現今黨員心聲，並懇託支持。（莊旻靜攝）

詹啟賢上午在竹北舉辦座談會，近百人到場參加。（莊旻靜攝）

國民黨主席參選人詹啟賢今天上午至竹北市民活動中心，舉辦座談會，與在地黨員深入懇談。詹啟賢以自身曾擔任偏鄉醫院院長，以及挽救將破產公司為例，懇託眾人信任他具備將已「器官衰竭」的國民黨救回的能力，詹啟賢談話緊扣「務實」，呼籲在座者支持他、投他一票。

詹啟賢表示，他在大學畢業後即留美，41歲那年因想為台灣做點事而返台，在台南1間偏鄉醫院擔任院長，當時醫療資源落差大、醫院虧損連連，「面對的困難非常大」，但他說「若怕難就別回來」，經過多年努力，將員工人數擴充2倍、離開醫院時還留下10多億現金。

詹啟賢也說，他在擔任衛生署長期間，成立現今的疾管局，並在立法院通過22項法案，「沒人比我多！」921大地震發生時，也以最快速度調度醫療資源。後來他進入一間快倒閉的公司，但該公司生產治療傳染病的疫苗，他自己投入資金，也向銀行借貸，讓一度停擺的工廠完工，能生產疫苗，在H1N1流行時，即時生產出6百萬支疫苗。

詹啟賢以實例向在座者證實自身具備經營、管理的能力，出席座談會的前澎湖縣長賴峰偉隨後證實，詹啟賢當時任職院長的醫院為現今的台南奇美醫院，曾挽救前台中市長胡志強的夫人邵曉鈴一命，而該公司則為現在的國光生技，賴峰偉說，詹啟賢「一直都在救」。

「認識我的人不是那麼多。」詹啟賢自承，他也表示，國民黨需要改革，不能以舊思維面對現今社會，未來若當選當主席，他會重新整合、財務、世代交替、架構及權責，讓黨的運作更有效率，除此也會尊重地方黨員及自治，「過去像大家長般，但如今時代不同」。

詹啟賢表示，現在「每天不斷有新事跑出來」，很多人都直指「都是民進黨的問題」，但國民黨不能只搞搞地方選舉，應善盡在野黨監督職責，「舉出我們的主張」。詹啟賢也表示，未來將多讓年輕人有表現的機會，受黨提名後，可在地方尋找「導師」，培養青年從政者。

另有與會者發問「當黨產討不回時，國民黨還有資源嗎？」詹啟賢也直指，「不能依賴黨產」、「只考慮政治」，要如企業經營管理一般，黨主席須帶頭去募款，詹啟賢指，國民黨現今缺錢、缺人，百廢待興，有如器官衰竭「絕非吃一帖藥就可好」。

上午不少人均是初次接觸詹啟賢，即有資深地方黨員表示，詹啟賢的論述「務實、清楚」，且「不靠批評他人為自己增光」，將考慮支持他。

(中時)