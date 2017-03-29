鐵馬送暖抵竹市 30位清寒學生受惠

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「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」29日抵達新竹市，致贈清寒獎助金15萬元。（市府提供）

「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」，車隊29日抵達新竹市，致贈清寒獎助金15萬元，市長林智堅感謝其善舉，傳送「1000公里的愛心」，關懷弱勢孩童。

「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」活動由台中市出發，進行為期11天1,000公里的鐵馬環台旅程，車隊由獅子會楊崇銘事務長領軍，行經台中市等18個縣市，並致贈15萬元給竹市富禮國中、內湖國中、虎林國中、水源國小、港南國小、虎林國小等6校30位家境清寒的學生。

(中時)