春祭追悼會 林智堅：忠靈不可被遺忘

新竹市春祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會，29日在新竹市軍人忠靈祠舉行。（市府提供）

新竹市春祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會，29日在新竹市軍人忠靈祠舉行，由市長林智堅擔任主祭，地區各駐軍部隊官兵及各機關團體代表及先烈遺族都應邀參加。典禮莊嚴肅穆，共同追思緬懷，褒揚英烈忠魂。

林智堅表示，忠靈是國軍軍史中永遠的光榮，不可被遺忘，也期盼各界在瞻仰國殤將士英靈時，益發緬懷先烈為國奉獻犧牲的精神，以彰顯軍人忠靈祠追思紀念的意義。並讓這些光榮的事蹟，永遠成為衛國護民典範，永遠銘記在心。

(中時)