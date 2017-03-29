開季7打數僅1安打 王柏融：狀況很好結果不好
Lamigo桃猿「大王」王柏融今受邀擔任一日店長活動，目前桃猿已經進行兩場比賽，王柏融7打數僅擊出1支安打，打擊率僅1成43，他表示，目前手感相當好，只是打出去結果比較不好。
王柏融去年囊括中職打擊王、安打王、最佳新人獎、金手套獎、最佳十人獎以及年度MVP六大獎項，今年2月底的中職日職對抗賽還對上則本昂大轟出全壘打，展現驚人實力。
但王柏融開季兩場賽事7打數僅打出１支安打，被三振兩次，打擊率僅1成43，跟去年開季前兩戰11支1狀況低迷有點相同，不過王柏融回應，去年動作有點跑掉，今年其實調整還不錯，只剩下節奏適應一下就好。
今年球隊請來前LA NEW熊洋炮貝茲擔任客座打擊教練，王柏融說，貝茲主要是對自己講些鼓勵的話，增加心理層面，因為成績去年已經很好了，就是增加心理素質提升實力。
(中時電子報)
關鍵字：王柏融
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