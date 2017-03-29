才說「我是世上最幸福的人！」46歲男星妻二胎流產

韓國諧星朴明洙妻子驚傳近日流產。(取自韓網)

韓國46歲諧星朴明洙（朴明秀），因為在綜藝節目《無限挑戰》的活躍演出，頗為台灣民眾所知。然而去年底才開心宣布妻子懷有第二胎的他，今日就傳出妻子流產消息，令粉絲相當不捨。

朴明洙去年底在KBS演藝大賞拿下電台DJ賞，當時他激動直呼不敢相信，現場還公開了妻子懷二胎的好消息，他透露以前第一胎女兒出生時，只覺得「孩子10個月就生出來了」，但真的養育後才體會到孩子是最棒的禮物，同時也理解到妻子有多麼辛苦，最後更開心表示：「最近真是世界上最幸福的人了！」

未料今日就傳出妻子二胎流產的不幸消息，據悉，朴明珠現在心情相當悲痛，還在平復情緒當中，而不少粉絲也紛紛上他的社群網站，留言為他加油打氣。

(中時電子報)