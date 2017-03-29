元夢飛翔校園徵才活動 元培醫大登場

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元夢飛翔校園徵才活動今明兩天登場。（校方提供）

元培醫大29日舉辦「元夢飛翔校園徵才活動」，今、明兩天熱鬧登場，共66家廠商參展，釋出3554個正式職缺機會，今天30多家醫療院所到場為同學說明。

校方表示，從校園徵才當天起，固定安排業界資歷深厚的職涯顧問和諮商心理師入校駐點，提供專業職涯諮詢服務，校長林志城則說，元培學生只要有執照，待遇與大學碩士畢業薪水相等，有些甚至可高達6萬元。

(中時)