吳敦義：黨主席一定要尊重中常委決議
國民黨主席洪秀柱身體不適停開中常會，國民黨主席參選人吳敦義今天表示，不知道洪秀柱是不是真的身體不適，但按照國民黨黨章，黨主席一定要尊重中常委的決議。
媒體報導，上週中常會，洪秀柱為了黨代表選舉辦法，與挺前副總統吳敦義的中常委僵持不下後宣布散會，讓兩週前的會議紀錄無法確認，這些中常委打算今天捲土重來。但洪秀柱昨晚宣布因身體不適停開中常會。
吳敦義今天在黨務革新白皮書發表會上回應提問表示，國民黨黨章規定，全國黨代表大會是最高權力機關，黨代表大會閉會期間，中央委員全體會議是最高權力機關，中央委員全體會議閉會期間，中央常務委員會議是最高權力機關。
他說，「黨主席不過就是黨的代表大會全體中央委員會議及中常委員會議的主席，必須尊重中常委決議」。他不知道洪秀柱是否真正身體不適，中常會停開，「這是很意外的事情」。
至於黨代表選舉辦法，吳敦義認為，都要尊重中常會決定。1060329
(中央社)
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